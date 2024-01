Felipe Anderson e il rinnovo: “La Lazio è più di una squadra. Decideremo…"

Felipe Anderson, la Lazio e il futuro

"Rinnovo? Per me la Lazio è più di una squadra di calcio. Vediamo, stiamo parlando. Decideremo ciò che è meglio per tutti quanti" - ha spiegato Felipe Anderson a Dazn. Poi ha proseguito, parlando della sua prestazione e del gol vittoria: "Lavoriamo ogni giorno, tutto l'anno per questo. Ritrovare la rete in un momento in cui la squadra aveva bisogno, in un momento in cui siamo in crescita per me è una gioia immensa. Dobbiamo continuare così, siamo ancora lontani da quello che vogliamo. Luis Alberto? E' fondamentale, dobbiamo stare svegli per ricevere i suoi assist". Ha poi analizzato la sfida contro il Lecce ai microfoni di Sky Sport: "Oggi era una gara difficile, nel primo tempo non siamo riusciti a esprimerci come volevamo ma abbiamo approcciato bene la ripresa e abbiamo portato a casa i tre punti". Poi ha concluso: "Prima non avevamo la maturità di chi sa soffrire mentre oggi siamo stati dentro la partita. Tante squadre ci metteranno in difficoltà e dovremo fare così".