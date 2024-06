Baroni è il nuovo allenatore della Lazio: contratto biennale, i dettagli

ROMA - Marco Baroni ha trovato l'accordo con la Lazio e sarà il successore di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste. Il tecnico croato ha rassegnato le dimissioni in settimana e la società bianconceleste non ha esistato a contattare ed ingaggiare l'ex allenatore che ha aiutato il Verona a salvarsi in questa stagione. Nella giornata odierna baroni si è recato a Formello incontrando il direttore sportivo Angelo Fabiani, proprio colui che lo ha fortemente voluto, convincendo anche il presidente Lotito, per finalizzare l'accordo con la Lazio. Baroni ha lasciato il centro sportivo di Formello dopo circa un'ora e mezza durante il quale sono state gettate le basi per la firma sul contratto biennale (opzione al 3° anno) che legherà l'ex Verona alla società biancoceleste. Nella sua permanenza all'interno della struttura laziale Baroni ha potuto visionare le strutture e i campi d'allenamento su quali si troverà a lavorare dal momento della firma, attesa nei prossimi giorni.