Greenwood, blitz della Lazio sul talento classe 2001: trattativa con lo United

La Lazio piomba su Greenwood . Rientrato al Manchester United dopo il prestito al Getafe , l'attaccante classe 2001, autore di 10 gol e 6 assist con il club spagnolo, non è più solo un'opzione vagliata dalla Juventus . Il club biancoceleste ha infatti avviato una trattativa con in Reds.

Greenwod e l'offerta Lazio declinata dal Manchester United

La Lazio è alla ricerca di un giocatore offensivo che prenda il posto di Felipe Anderson, tornato in Brasile. Lotito vuole regalare a Baroni un giocatore di caratura internazionale e ha dato l'ok per avanzare un'offerta da 20 milioni di euro più il 50% della futura rivendita per assicurarsi il cartellino di Greenwod. Una proposta già declinata dal Manchester United, che stima l'esterno offensivo 35 miloni di euro. I contatti e le trattative comunque proseguono e di sicuro la Lazio è in corsa per assicurarsi il talento classe 2001.

Greenwod e la frenata Juve: cosa non convince i bianconeri

Su Greenwood la Juve ha ragionato, ma sembrerebbe aver frenato preferendo tentare un nuovo assalto a Sancho. Alla base delle remore del club bianconero in merito all'eventualità di tesserare Greenwood c'è la questione dei costi troppo alti, fuori dai parametri dal club bianconero e una legata alle vicissitudini extra campo che fanno parte del passato del calciatore britannico.