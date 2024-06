Lazio, dal Verona arriva Noslin: è ufficiale. L'attaccante ritrova Baroni

Lazio, ufficiale Noslin: ritrova Baroni

Noslin arriva in biancoceleste, dove ritroverà come tecnico Marco Baroni. D'altronde è proprio con quest'ultimo che, in maglia Hellas Verona, è esploso facendosi notare dal club capitolino. L'attaccante nella passata stagione, dopo aver giocato la prima parte al Fortuna Sittard in Olanda, nel mercato di gennaio è stato acquistato dal Verona.