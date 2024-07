Lazio, dopo Noslin ecco Tchaouna: ufficiale l'arrivo dalla Salernitana

Secondo rinforzo ufficiale in poche ore per la Lazio . Dopo l'annuncio di ieri pomeriggio per l'arrivo di Tijjani Noslin , ecco che il club biancoceleste comunica di aver acquisti a titolo definitivo anche Loum Tchaouna dalla Salernitana : "La S.S. Lazio comunica di aver concluso l’acquisto definitivo del contratto sportivo del calciatore Loum Tchaouna, proveniente dalla U.S. Salernitana".

Intanto Tchaouna, sul proprio account Instagram, ha pubblicato un post in cui saluta la piazza di Salerno: "Un capitolo che si chiude e non come speravam. Ringrazio di cuore tutta la società (lo staff tecnico, il dirigente, i soci, i tifosi, nonché i miei compagni) per tutto quello che mi ha insegnato e dato in questa stagione! Vi auguro il meglio nel prossimo futuro perché ve lo meritate".