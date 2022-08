LECCE - "L'U.S Lecce comunica di aver raggiunto un accordo che consentirà l'acquisizione a titolo definitivo da parte del Pisa Sporting Club delle prestazioni sportive del calciatore Arturo Calabresi". Calabresi ha collezionato con il Lecce in totale 35 presenze con due gol e due assist. Adesso una nuova avventura per il difensore classe '96 al Pisa alla corte di Rolando Maran.