LECCE - Con una nota ufficiale diramata sul proprio sito, il Lecce comunica "di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marin Pongra?i? dal VfL Wolfsburg. Il calciatore croato in carriera vanta 6 presenze in Champions League, 10 in Europa League e 5 con la nazionale maggiore della Croazia".