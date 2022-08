LECCE - Giuseppe Pezzella è del Lecce. Con una nota infatti, il club pugliese ha comunicato "che il calciatore in serata sarà a Lecce per poi sottoporsi domani mattina alle visite mediche". Un bel rinforzo di qualità ed esperienza quindi, per mister Baroni, che avrà alle sue dipendenze un calciatore reduce da 21 presenze con la maglia dell'Atalanta.