Tete Morente è un nuovo giocatore del Lecce: ufficiale. Comunicato e dettagli

Iniziano a sbocciare le prime trattative di calciomercato in Serie A: dopo la fumata bianca per Di Gregorio alla Juventus - con Douglas Luiz in bilico - l'arrivo di Forson al Monza dal Manchester United e Valeri al Parma, è il turno del Lecce di Gotti e Corvino. È ufficiale infatti il primo acquisto dei salentini, con l'esterno d'attacco Tete Morente che approda a Lecce andando di fatto a rinfoltire il reparto offensivo del club. Per un attaccante che arriva potrebbe essercene un altro che parte: il futuro della rivelazione dell'ultimo campionato, Nikola Krstovic, non è ancora stato definito. Il montenegrino sarebbe infatti finito nel mirino di diversi club di Serie A, suscitando il particolare interesse di Fiorentina e Lazio.