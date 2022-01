Guardian: "Il Tottenham di Conte e Paratici vuole subito Kessie"

LONDRA (INGHILTERRA) - Franck Kessie, impegnato al momento in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, potrebbe lasciare subito il Milan in questa sessione di mercato per approdare al Tottenham. Lo riporta l'edizione di oggi del Guardian, che racconta di come Antonio Conte e Fabio Paratici sarebbero intenzionati a formulare un'offerta al Milan già in questa finestra invernale di mercato: l'obiettivo è ovviamente quello di anticipare la concorrenza prima che il centrocampista ivoriano si liberi a parametro zero il prossimo giugno, quando il suo contratto coi rossoneri raggiungerà l'effettiva scadenza.. Sempre secondo quanto riportato dal tabloid britannico, gli Spurs potrebbero accelerare i tempi della trattativa in caso di cessione immediata di Tanguy Ndombele, che potrebbe finire in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint-Germain, alla ricerca di un centrocampista affidabile a buon mercato.