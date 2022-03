Dall'Inghilterra: "Il West Ham insidia il Milan per Botman"

LONDRA - Non è un segreto il forte interesse del Milan per Sven Botman, difensore olandese classe 2000 del Lille. I rossoneri inseguono il giocatore già da gennaio per rinforzare la difesa, con il club francese che è pronto a cederlo per circa 30 milioni. In corsa per il difensore però non c'è solo il Milan e, secondo quanto riportato dall'Evening Standard, anche il West Ham che ha mostrato il suo apprezzamento per Botman come sostituto di Angelo Ogbonna, 33 anni e fuori da novembre scorso per la rottura del legamento crociato. La squadra di Moyes. Maldini e Massara dovranno dunque superare la concorrenza per assicurarsi il giovane difensore.