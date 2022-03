Milan, ritorno di fiamma per Asensio?

MILANO - È bastato uno scatto fotografico della fidanzata di Marco Asensio sotto al Duomo di Milano per scatenare le voci del suo possibile approdo al Milan. Non è un mistero che il direttore tecnico Paolo Maldini sia un grande estimatore dell'esterno d'attacco del Real Madrid, il cui contratto con i Blancos scadrà nel 2023. Nelle prossime settimane i dirigenti rossoneri voleranno in Spagna per parlare del prestito di Brahim Diaz, dal momento che il Diavolo vorrebbe anticipare il suo riscatto di un anno, ma il Real Madrid non è intenzionato a fare sconti. Dopo un periodo di appannamento, da quando è tornato Ancelotti in panchina, l'attaccante ha totalizzato 33 presenze, di cui 18 da titolare con 10 gol e un assist, anche se nelle ultime partite il tecnico italiano gli sta preferendo il giovane Rodrygo. Il Milan ci proverà? Asensio non sembra essere incedibile, ma pesa l'ingaggio da 5,5 milioni che va al di fuori dei canoni rossoneri. Resta anche da chiarire quale sarà la cifra richiesta dalle merengues, a 12 mesi di distanza dalla scadenza contrattuale.