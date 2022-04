Sport: "Bale, c'è il Milan: Maldini parla con l'agente"

MILANO - A luglio 2022 il travagliato matrimonio tra il Real Madrid e Gareth Bale arriverà alla fine (contratto in scadenza) ed il gallese sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Secondo il portale "Sport" tra le squadre interessate all'ex Tottenham ci sarebbe il Milan tanto da riportare dei potenziali contatti tra il ds rossonero Paolo Maldini e l'agente del giocatore Jonathan Barnett per capire le possibilità di uno sbarco sotto la Madonnina per la prossima stagione. Bale con i Blancos non vede più il campo in quanto, da tempo, è stato messo ai margini del progetto ma con la maglia della Nazionale sta collezionando ottime prestazioni che lo stanno aiutando a ritrovare fiducia ed interesse in tema mercato.