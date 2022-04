Il nuovo Milan pensa in grande: obiettivo Lukaku?

MILANO - Romelu Lukaku non vuole restare al Chelsea e molto probabilmente se ne andrà, a patto però che trovi un club disposto a svenarsi per lui. A Londra si trova male e sia lui che il club si sono pentiti della scelta fatta. Fatto sta che proprio in queste ultime ore, dall'Inghilterra filtrano delle voci che il Milan, o meglio Investcorp (la nuova proprietà) vorrebbe proprio l'ex Inter. Voci che hanno subito suscitato dubbi almeno pari allo stupore. Quanto può costare Lukaku? Una cifra, per dirla in gergo. Pagato 115 milioni, si è chiaramente svalutato, ma il Chelsea non può svenderlo. Più probabile una cessione in prestito oneroso, con la speranza che una buona stagione lo faccia rivalutare, e sempre considerando che il costo pagato all’Inter, dopo due anni, verrebbe comunque attenuato dall’ammortamento. Può Investcorp acquistarlo? Finché non entrerà nel Milan e non capiremo il suo livello di investimento, tutto è possibile. A livello di semplice ipotesi economica, sicuramente sì. Ma poi bisognerà valutarne la volontà. Lukaku può andare al Milan? Forse è la domanda con la risposta più difficile. O forse la più facile, se la dessero gli interisti, che non credono in alcun modo a un simile tradimento. Al massimo, lo rivedrebbero alI’Inter. Nel calcio però, come nella vita, se ne sono viste di ogni, quindi l'ipotesi che Lukaku possa cambiare la maglia preferita potrebbe divenire realtà.