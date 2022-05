Il Gruppo Redbird a un passo dall’acquisto del Milan

Sono giorni intensissimi per il Milan: domenica a Reggio Emilia può diventare Campione d'Italia. Oggi, intanto, negli ambienti economico-finanziari sta trovando conferme un'indiscrezione di fondamentale importanza per il futuro assetto societario. Ricorrendo a una metafora calcistica, quanto mai aderente alla circostanza, con un micidiale contropiede gli americani del Gruppo Redbird hanno infilato i bahreiniti di InvestCorp e sono a un passo dall'acquisto del MIlan. L'anticipazione è dell'autorevole Sole 24-Ore ed è stata pubblicata stamane dal quotidiano della Confindustria. InvestCorp aveva proposto a Elliott 1 miliardo e 180 milioni di euro per rilevare il club rossonero. RedBird ha rilanciato, arrivando a 1,3 miliardi e aprendo alla possibilità di salire sino a 1,8 miliardi di euro, offrendo a Elliott l'opportunità di rimanere nella compagine azionaria. Fondato nel 2014 da Gerald Joseph Cardinale accreditato di un patrimonio personale di circa 1 miliardo di euro ed ex partner di Goldman Sachs, RedBird Capital Partners è un «fondo di investimento privato, focalizzato sulla costruzione di società a rapido tasso di crescita con capitale flessibile e a lungo termine in collaborazione con la nostra rete di imprenditori e family office». Gestisce 4,2 miliardi di euro ed è il terzo azionista (10%) di Fenway Sports Group (FSG), piattaforma globale di sport, marketing, media e attività immobiliari che controlla il Liverpool. FSG ha un valore oscillante attorno ai 7 miliardi di euro.