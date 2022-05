The Guardian: "Origi ha già detto sì al Milan"

LONDRA (INGHILTERRA) - Mentre la squadra di Stefano Pioli si prepara in vista dell'ultimo ostacolo da superare per conquistare lo scudetto (basterà un pari sul campo del Sassuolo), il Milan è protagonista anche sul mercato . La dirigenza rossonera è infatti già al lavoro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione e uno di questi, secondo la stampa britannica, sarà Divock Origi .

In scadenza con il Liverpool

Stando a quanto riporta 'The Guardian' infatti il 27enne attaccante belga - in scadenza di contratto col Liverpool - ha già detto 'sì' ai rossoneri ed è solo in attesa di fare le visite mediche e firmare il contratto. Ad Anfield dal 2015 e in prestito al Wolfsburg nella stagione 2017-18, Origi ha faticato a trovare spazio nei 'Reds' di Jurgen Klopp attesi dalla finale di Champions League contro il Real Madrid: appena due per lui le presenze da titolare in Premier League negli ultimi due anni.