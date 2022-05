Sport: "Il Real Madrid insiste per avere Leao dal Milan"

Real Madrid, Tchouaméni è a un passo

Dopo aver ingaggiato un profilo esperto come Antonio Rüdiger a parametro zero, Florentino Pérez vuole ringiovanire la rosa del Real Madrid. Sport assicura che non ci saranno acquisti dal forte impatto mediatico come negli anni dei 'Galacticos' ma la strategia è quella di rinforzare i 'Blancos' con investimenti futuribili. Tra i nomi più papabili figura quello di Aurélien Tchouaméni, centrocampista 22enne del Monaco, che sarà il sostituto naturale di Casemiro. Le trattative per il playmaker del club monegasco sono molto avanzate, tanto che il Real sembra disposto ad alzare la posta per il cartellino del classe 2000 pur di strapparlo all'agguerrita concorrenza del Psg. Anche il Barcellona ha chiesto informazioni al suo entourage ma Laporta ha abbandonato immediatamente la pista per i proibitivi costi dell'operazione.