As: "Milan pronto a blindare Leao per fermare l'assalto del Real"

MADRID (Spagna) - Il Milan è pronto a rintuzzare l'attacco del Real Madrid, che sta corteggiando l'attaccante rossonero Rafael Leao. Secondo quanto scrive il portale spagnolo As, il calciatore portoghese piace molto ai Blancos, ma il Milan sta trattando con l'agente di Leao il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024 e con una clausola rescissoria da 150 milioni. I rossoneri, nel nuovo accordo con il giocatore, hanno intenzione di alzare la clausola a una cifra che dovrebbe oscillare tra i 200 e i 250 milioni. Il Real, per invogliare il Milan a una trattativa, potrebbe offrire Marco Asensio e Luka Jovic per abbassare il prezzo di Leao. L'attaccante portoghese, che compirà 23 anni il 10 giugno, è attualmente impegnato con la sua nazionale in vista di quattro gare di Nations League, di cui la prima, giovedì prossimo, contro la Spagna.