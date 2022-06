Milan, caccia al “10”: puntati De Ketelaere e Zaniolo

MILANO - Trattative temporaneamente ferme per il Milan: tutto ripartirà, compresi gli affari già impostati, una volta sistemate tutte le questioni relative ai rinnovi dirigenziali. Gli affari già impostati, o comunque le piste già tracciate, nono quelle di Botman e Renato Sanches del Lille e di Origi, che si alternerà con Giroud in attacco. Ma è sulla caccia al "numero 10" che i rossoneri possono fare il salto di qualità. Nell'ultima stagione Pioli ha utilizzato soprattutto Brahim Diaz che, partito alla grande, dopo il Covid non si è ripetuto agli stessi livelli, visto che Kessie e Krunic si sono ritagliati uno spazio importante. E tra poco Pioli potrà valutare il 21enne Yacine Adli, lasciato nell'ultima stagione in prestito al Bordeaux: il tecnico deciderà se tenerlo in rosa o magari cederlo in prestito per completarne la crescita. Ma dal mercato potrebbe arrivare un giocatore che sappia agire dietro la punta ma anche sapersi districare sulla destra. Si sono fatti i nomi di Asensio e Berardi. Forse però in caso di investimenti importanti sarebbe il caso di puntare su profili più giovani ed ecco che gli indiziati sono Charles De Ketelaere del Club Bruges e Nicolò Zaniolo della Roma. Per il belga la valutazione è sui 40-45 milioni, la Roma invece parte da 60 e non vuole contropartite.