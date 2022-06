Milan, la prossima mossa sarà Renato Sanches

MILANO - Mercato in pausa, ma non del tutto fermo, per il Milan. Bisogna attendere qualche giorno per i rinnovi di Maldini e Massara ma c'è anche il fronte Lille: la proprietà dei francesi, che hanno in rosa due obiettivi di mercato dei rossoneri, sembra intenzionata a cambiare presidente e anche questo rallenta le trattative. Detto questo, è chiaro che tra Botman e Sanches il prossimo arrivo in rossonero possa essere il secondo. Infatti per quanto Botman sia un nome che piace a tutti, l'esplosione di Kalulu pone a tutti la domanda se sia la strategia giusta fare un investimento importante per un elemento che toglierebbe spazio al giovane. Oppure, se sia più opportuno investire meno, su un giovane da far crescere. A centrocampo invece è chiaro che l'addio di Kessie libera un posto e il Milan, già da gennaio, ha puntato Renato Sanches, per il quale serviranno 20 milioni. Sulla trequarti poi, il Milan vorrebbe piazzare il grande colpo: obiettivi De Ketelaere del Club Bruges e Zaniolo della Roma, che hanno entrambi costi alti, anche se il Milan spera che la Roma abbassi le pretese per fare mercato.