Milan e Botman: il tempo sta scadendo

MILANO - Da mesi il Milan lavora su Botman: il difensore olandese del Lille è l'obiettivo scelto per rinforzare la difesa. Ma nonostante il lavoro di mesi, non è ancora un'operazione chiusa. Con l'entourage del giocatore c'è l'intesa di massima, ma è la trattativa con il Lille a non essere decollata. Per più di un motivo: da una parte il club francese sta cambiando presidente, dall'altra mancano i rinnovi dei contratti di Maldini e Massara, uomini mercato del Milan. E' chiaro che però a questo punto si debba cercare di accelerare: Botman vuole il Milan ma ha fretta di concludere, anche perché sulle sue tracce c'è il Newcastle, pronto ad offrire più del Milan, oltre ad altri club della Premier. Per sbloccare il tutto ci vogliono proprio i rinnovi degli uomini mercato. Ma non solo: all'interno del Milan c'è chi nutre dubbi sull'operazione Botman: non per le sue qualità, condivise da tutti, ma perché alla luce dell'esplosione di Kalulu e del rientro di Kjaer, ci si interroga se i 30 milioni per l'olandese non possano essere impiegati altrove.