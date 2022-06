Zaniolo, messaggio speciale a Leao: "Auguri crack!"

ROMA - Rafael Leao spegne oggi 23 candeline e tra i tanti messaggi di auguri ricevuti sui social è spiccato quello speciale di Nicolò Zaniolo facendo impazzare il mondo del web e del mercato. In una storia Instagram Zaniolo ha pubblicato una foto dell'ultimo Roma-Milan dove lo si vede contrastare il portoghese dei rossoneri scrivendo: "Tanti auguti crack" con tanto di cuore alla fine. Zaniolo è un obiettivo di mercato dei rossoneri campioni d'Italia, per il momento non ci sono state mosse da parte di Massara né conferme del general manager giallorosso Tiago Pinto, ma anche i social possono dare qualche volta degli indizi di mercato, che questo possa essere uno?