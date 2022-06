Milan, l'ora di De Ketelaere

MILANO - Il Milan punta con decisione sul trequartista del Bruges Charles De Ketelaere: i rossoneri lo seguono da un anno e mezzo e ora lo sognano numero 10 nel 4-2-3-1 di Pioli. E il belga potrebbe anche giocare largo a destra, dove però il Milan punta a un innesto a un costo di non oltre 18 milioni. E così, con Berardi nei radar della Juve, si resta in casa Bruges sul profilo di Noa Lang. Intanto, su un altro fronte, si apre il pericolo Newcastle: gli inglesi hanno bussato con decisione (e offerta ricca), al Lille per Botman. Il Milan a questo punto, che ha già incassato il sì del giocatore, non può che guardarsi intorno: Bremer (sul quale ci sono anche Inter e Tottenham) è un nome concreto, Cairo lo vende per 25 milioni. Ma è anche possibile un altro scenario: fiducia a Kalulu e Tomori e, con il rientro di Kjaer, puntare su un profilo più di prospettiva e dirottare i soldi stanziati per Botman in qualche altro reparto, tenendo presente che con Renato Sanches mancano pochi dettagli con il Lille.