Milan-Lang: intesa. In arrivo anche De Ketelaere se parte Rebic

MILANO - Il terzo uomo, Noa Lang, la potrebbe spuntare sui due contendenti De Ketelaere e Zaniolo: l'olandese, seguito dal Milan da mesi, sarebbe infatti a un passo dall'approdo in rossonero, dove potrebbe giocare in tutte le posizioni dietro la punta. Sarebbe insomma un profilo alla Rebic, che non è tra gli incedibili e un'offerta interessante sarebbe valutata. Proprio per questo l'arrivo di Lang (per cui dai Paesi Bassi si parla già di un'intesa sui 22 milioni), non escluderebbe l'arrivo di un trequartista: De Ketelaere resterebbe in pole in caso di addio con Rebic e il Milan potrebbe proporre al Club Bruges un pacchetto con Lang, per ottenere costi più favorevoli. L'accordo con Lang, comunque, potrebbe essere ratificato non appena arriveranno i rinnovi di Maldini e Massara: momento che potrebbe anche sbloccare le situazioni Botman e Renato Sanches dal Lille, con la ormai nota concorrenza del Newcastle per il difensore e con i rossoneri pronti a virare eventualmente su Bremer del Torino, Inter permettendo.