AS: "Il Milan vuole tenere Brahim Diaz"

MADRID (SPAGNA) - Quattro gol e altrettanti assist in 40 presenze complessive: sono questi i numeri di Brahim Diaz in questa stagione. Il Milan, come annunciato da Pioli qualche settimana fa durante un'intervista ad AS, vuole tenerlo, pertanto, come confermato dallo stesso quotidiano spagnolo, nei prossimi giorni gli uomini mercato rossoneri si dovrebbero sedere al tavolo con il Real Madrid, proprietario del cartellino del giocatore, per discutere del futuro del classe '99. Il suo prestito scadrà infatti a giugno 2023, ma il Milan lo vorrebbe tenere in Italia. Il tecnico rossonero Stefano Pioli è felicissimo della sua dedizione, del suo rapporto con i compagni di squadra e crede fortemente che il prossimo possa essere l'anno della sua definitiva consacrazione.