Milan, Botman punta i piedi: vuole vestire rossonero

MILANO - Nessuna apertura al Newcastle: Sven Botman vuole solo il Milan, nonostante gli inglesi offrano una decina di milioni in più (circa 40 contro 30) rispetto ai rossoneri. Ma il Newcaslte, innervosito dalla resistenza di Botman avrebbe deciso di attendere al massimo una settimana per poi abbandonare la pista. In sostanza: Botman vuole giocare la Champions in rossonero, il Milan pensa a lui per affiancare Tomori al centro della difesa. L'accordo è stato già trovato sulla base di un quinquennale da 3 milioni netti all’anno più bonus. L'ostacolo resta il Lille, ma la resistenza di Botman può produrre l'effetto sperato, con la speranza che il Newcastle si defili. Intanto, in giornata si attendono novità sul fronte Messias: accordo raggiunto col Crotone sulla base di 4 milioni per trattenerlo in rossonero. In dirittura di arrivo anche il riscatto di Florenzi (per 2.5-2.7 milioni contro i 4.5 concordati). Per il trequartista, si punta De Ketelaere il nome giusto. Se il Bruges lo valuta 35 milioni (più bonus), il Milan arriva a 30, ci sono spazi di trattativa. Anche Noa Lang sarebbe nel mirino rossonero, ma al momento non sono state presentate offerte.