Milan o Psg? Renato Sanches criptico sui social

Tra i nomi più caldi di questa sessione di calciomercato c'è quello di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, in uscita dal Lille, sembrava vicinissimo a un trasferimento al Milan, ma ora anche il Psg è piombato su di lui. Il calciatore aveva già raggiunto un accordo con i rossoneri ma mancava ancora quello tra i due club. L'inserimento dei campioni di Francia ha complicato un po' le cose, con lo stesso Sanches che si trova ora davanti a un bivio dove scegliere la strada da intraprendere è abbastanza complicato. Ne è ben consapevole il classe '97, piuttosto criptico sui social. Il lusitano, infatti, ha postato due foto, una di se stesso e l'altro con un messaggio che recita: "Scegli ciò che è giusto per la tua anima e non per il tuo ego". Tra i commenti, tantissimi i tifosi rossoneri che lo invitano a scegliere il Milano.