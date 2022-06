Elliott, mai dire rinnovo

«Il cambio di proprietà in questo momento un po’ cruciale ha ritardato tante cose, ma tutto in un clima idilliaco di rapporti. Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubbio che si raggiungerà una intesa per cui questa coppia, che è stata così importante, continui con noi anche nei prossimi anni». Le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan a “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento suonano come una fresca limonata in giornate di afa sahariana. Resta però il paradosso di un Milan che, con i rinnovi, sembra proprio avere un rapporto conflittuale. Non bastassero i “polpettoni” legati a Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, i tifosi si sono dovuti sorbire pure quello più incredibile, legato ai prolungamenti di chi - ovvero Paolo Maldini e Frederic Massara - è stato architetto di una squadra capace di vincere lo scudetto e ritrovare dignità pure in campo europeo. Elliott, dopo il passaggio di mano, ha delegato a Gerry Cardinale e a Redbird la questione. Nessuno ha dubbi su come finirà la vicenda, considerato quanto il neo-proprietario del club si rimasto ammaliato dal colloquio avuto con Maldini («Abbiamo trascorso tre ore e mezza insieme... è stato fantastico»), però risulta quanto meno singolare che al 20 giugno il dt e il suo braccio operativo non abbiano firmato alcunché e che - in linea teorica - tra undici giorni potrebbero essere due disoccupati. Una situazione che non fa onore a Elliott - Cardinale, dopo tutto, deve ancora farlo, il closing - considerato che la pratica andava gestita per tempo a meno che non fosse quella formalità come tutti hanno fatto credere. Perché è chiaro che la posizione di Maldini, forte dello scudetto, con il rinnovo sarà ancora più rinforzata nel sottile gioco di poteri che regolano i club calcistici, come è altrettanto chiaro che il capitano sia oggi sempre di più iconica figura del Milan. Ora si dovrà trattare pure il rinnovo di Leao, ecco la speranza è che non diventi un altro tormentone. Cardinale, anche su questo, dovrà fare un fioretto con i tifosi.