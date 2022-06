Milan, Maldini sacrifica Botman

MILANO - Il budget limitato del Milan per questa sessione di mercato implica delle scelte. Il dt Paolo Maldini, che ancora non ha rinnovato il contratto, anche se dovremmo esserci, si adatterà dunque ai dettami della nuova proprietà. Botman , De Ketelaere , Renato Sanches , Zaniolo e Lang sono gli obiettivi, ma a questo punto non tutti arriveranno, dato che complessivamente valgono 130 milioni di euro ed il budget di spesa potrebbe essere intorno alla metà. Se ancora è prematuro indicare la scelta di un giocatore piuttosto che un altro a parità di ruolo, è invece già trapelata la filosofia di massima su quali posizioni poter eventualmente lasciare scoperte ed al momento si è deciso di rinunciare ad un difensore.

Salta il centrale