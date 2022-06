Milan, De Ketelaere rimane il primo della lista

MILANO - E' Charles De Ketelaere il profilo che mette tutti d'accordo in casa Milan: è lui l'obiettivo di mercato per dare a Pioli un nuovo trequartista. Per quel ruolo, tanti i nomi passati e presenti sul piatto, a partire dall'interesse riacceso di recente per Ziyech del Chelsea ad Asensio del Real Madrid, passando per Traore del Sassuolo o per le suggestioni Dybala e Zaniolo. Ma De Ketelaere sembra proprio essere il nome che piace di più, e in lui Maldini vede un nuovo Kakà. A questo punto c'è da convincere il Club Bruges a lasciar partire il giocatore: in Belgio infatti non solo chiedono tra i 35 e i 40 milioni, ma vorrebbero trattenere il giocatore per almeno un'altra stagione. Non solo per poterci contare nel futuro prossimo ma anche perché, valutando la curva di crescita di De Ketelaere (che potrà anche mettersi in luce al Mondiale), è piuttosto realistica l'ipotesi che fra un anno la cessione del giocatore possa essere ceduto a un prezzo superiore. Se il costo del cartellino attuale resta un investimento importante per il Milan, è pur vero che l'ingaggio resterebbe nei parametri rossoneri, a differenza dei concorrenti Ziyech e Asensio, che li superano. Per gli altri profili, Zaniolo costa molto caro; su Dybala i rossoneri restano alla finestra per seguire gli sviluppi tra l'argentino e l'Inter.