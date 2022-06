Milan, inizia l'era Origi: il belga è atterrato a Malpensa

MILANO - Ci siamo: è iniziata l'era Divock Origi al Milan . L'attaccante belga classe 1995 è atterrato da pochi minuti all'aeroporto di Milano Malpensa: il giocatore firmerà un contratto di quattro anni a 3.5 milioni più bonus . Per Origi , reduce da alcune stagioni da comprimario al Liverpool , il Milan rappresenta una grande occasione di rilancio. Giocatore dalle indubbie qualità fisiche, Origi ha dalla sua anche la flessibilità nel reparto avanzato: il suo acquisto a parametro zero consentirà a Maldini e Massara di investire in altri reparti con l'obiettivo di rendere sempre più competitivo il club campione d'Italia.

Milan, De Ketelaere primo obiettivo rossonero

Origi, inizia la nuova avventura rossonera

L'attaccante belga sosterrà, nella giornata di domani, le visite mediche di rito per poi firmare un contratto di quattro anni con il Milan. Arriverà in rossonero con un bottino di tutto rispetto: 65 gol messi a segno in carriera in 302 apparizioni. Storica è ovviamente la sua permanenza nel Liverpool: con la maglia dei 'Reds' ha segnato 41 gol in 175 presenze (1 rete ogni 159 minuti giocati), vincendo da assoluto protagonista (doppietta in semifinale al Barcellona e sigillo nella finale di Madrid contro il Tottenham) una Champions League. Il palmares dell'attaccante belga è di quelli importanti: vanta infatti, oltre alla Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Premier League, 1 Supercoppa Europea, 1 Coppa di Lega inglese e 1 Coppa d'Inghilterra.