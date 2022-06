Origi al Milan, ci siamo: visite mediche e poi la firma

MILANO - Ora ci siamo, manca solo l'annuncio ufficiale ma Divock Origi è il nuovo attaccante del Milan . Il 27enne belga è atterrato a Malpensa e si è sottoposto alle visite mediche prima di arrivare nella sede rossonera per firmare l'accordo con il club campione d'Italia. Pioli avrà dunque a disposizione l'ex Liverpool per la prossima stagione in un reparto offensivo che lo vedrà al fianco di Giroud e Ibrahimovic (quando rientrerà dall'operazione). Il giocatore firmerà un contratto di quattro anni a 3.5 milioni più bonus e cercherà di rilanciarsi, dopo gli ultimi anni da comprimario con la maglia dei Reds, nel campionato italiano. Il suo acquisto a parametro zero consentirà a Maldini e Massara di investire in altri reparti con l'obiettivo di rendere sempre più competitivo il club che dovrà difendere lo Scudetto nel prossimo campionato.

Origi al Milan: visite mediche e poi la firma

A Liverpool, Origi ha lasciato un ricordo indelebile con le sue reti decisive per la conquista della Champions League nella finale contro il Tottenham (soprttutto la doppietta in semifinale ad Anfield nella super rimonta sul Barcellona). 65 gol messi a segno in carriera in 302 apparizioni. con la maglia dei 'Reds' ha segnato 41 gol in 175 presenze (1 rete ogni 159 minuti giocati). Nel palmares il belga vanta, oltre alla Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Premier League, 1 Supercoppa Europea, 1 Coppa di Lega inglese e 1 Coppa d'Inghilterra.