Milan, per la difesa si punta sul ritorno di Acerbi

MILANO - Ieri lo sbarco, oggi le visite mediche, poi la firma sul contratto: classico iter che porterà Origi ad essere il centravanti del Milan per le prossime quattro stagioni. E poi si passerà agli altri reparti. In difesa, si è cambiata strategia: persa, o lasciata perdere, la pista per un titolare come Botman, è prevalsa l'idea di continuare a puntare sulla coppia Kalulu-Tomori che nello scorso anno ha convinto, cui va aggiunto anche il recupero di Kjaer. Le prime mosse saranno quindi i rinnovi della coppia titolare della passata stagione, cui aggiungere un altro elemento per dare profondità alla rosa di Pioli. L'idea per rimpiazzare Romagnoli è l'ex Acerbi, in uscita dalla Lazio dove ha rotto con l'ambiente. Lotito chiede alto, 5 milioni, i rossoneri vogliono chiudere per la metà, o casomai virare su Milenkovic per il quale però l'Inter appare in vantaggio. Theate del Bologna, Viti dell’Empoli ed Estève del Montpellier le piste alternative.