Milan, Diallo o Hincapié: priorità centrale

MILANO - Nuovo difensore, per integrare la rosa: è l'obiettivo di mercato del Milan. I rossoneri hanno puntato Abdou Diallo del Paris Saint-Germain, già finito nei riflettori durante il mercato invernale, che può giostrare anche come terzino sinistro. Altra opzione, Piero Hincapié del Bayer Leverkusen, una valutazione di circa 30 milioni, come quella di Diallo, ma il Milan ritiene di poter lavorare, e trattare, su uno dei due: passata momentaneamente in secondo piano, ma non tramontata, la pista Acerbi. E sembra allontanarsi Renato Sanches, con l'entrata in scena del Psg. Per l'esterno alto a destra, i due nomi sono Ziyech e Asensio. Il primo ha aperto al Milan, andrebbe trovata la formula col Chelsea (i rossoneri lavorano a un prestito oneroso con diritto di riscatto) e il giocatore dovrebbe tagliarsi qualcosa sullo stipendio. Per Asencio il Real lo valuta sui 30 milioni e il giocatore chiede 7 milioni netti all’anno. Più defilato Noa Lang, mentre è vivo l'interesse per De Ketelaere, che mette tutti d'accordo per il ruolo da trequartista. E intanto Dybala resta sullo sfondo.