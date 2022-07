Rinnovo Maldini, oltre il contratto: ora per il Milan sarà durissima

Fermate le campane, sospendete gli squilli di tromba e scendete dal carro. Il teatro dell’assurdo ha vissuto l’ennesima giornata kafkiana. Le parole di Paolo Maldini in tardissima serata tutto lasciano trapelare tranne che grande soddisfazione ed entusiasmo per l’accordo finalmente ragggiunto. In fondo è giusto così: considerate le enormi difficoltà a partorire il nuovo contratto, non sarà certo uno scarabocchio (per ora il Milan non ha ancora annunciato l’accordo, ma lo ha fatto Maldini, dopo che già si erano sparse le prime voci) a mettere fine alla querelle. Perché l’incredibile autolesionismo portato avanti ostinatamente dal Milan non si cancella, non si archivia solo con un pezzo di carta vistato non si sa quante volte da non si sa quanti avvocati. Non sarà una firma, alla fine arrivata ma ben sappiamo a quale, carissimo prezzo, a cancellare con un colpo di spugna tutti i dissidi e le divisioni che esistono al Milan, oltre alle evidenti incongruenze.