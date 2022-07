Milan, il mercato sarà solo una rincorsa

MILANO - Gli obiettivi sono noti: il Milan, sul mercato, cerca un difensore centrale, un centrocampista di sostanza, un trequartista e un esterno alto a destra. Queste le priorità, alle quali, in base ad eventuali uscite, si potrebbero aggiungere altre operazioni. Certo è che le lungaggini della questione Maldini-Massara non ha accelerato le cose, anche se la coppia aveva intrapreso già alcune trattative, come Renato Sanches per il quale (nonostante l'interessamento del Psg) sembra riaccendersi la speranza. In alto a destra, sezione esterni, al Milan serve qualità, e non a caso i nomi sono quelli di Ziyech del Chelsea e Asensio del Real Madrid: nomi importanti ma anche costosi. Giocatore che intriga è poi De Ketelaere del Bruges, valutato 40 milioni (trattabili) e sicuramente investimento a lungo termine. I rumors italiani poi parlano di Traore del Sassuolo e Dybala (per quest'ultimo però non si è ancora attivato nulla). La situazione della difesa, infine, registra l'addio di Romagnoli, il mancato arrivo di Botman e il raffreddamento per la pista Acerbi: tornano di moda Diallo (Psg) e Hincapié (Bayer Leverkusen).