Milan, ufficiale l'acquisto di Florenzi a titolo definitivo dalla Roma

MILANO - Il Milan ha acquistato dalla Roma il cartellino di Alessandro Florenzi : il centrocampista classe 1991 si trasferisce così definitivamente alla società rossonera dopo il prestito dell'anno scorso. 24 presenze e due reti in campionato per il campione d'Europa con gli Azzurri nel 2021 nella scorsa stagione. "" AC Milan è lieto di annunciare di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alessandro Florenzi da AS Roma. Il difensore ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025 . Alessandro, dopo essersi laureato Campione d'Italia con il Milan nella scorsa stagione, collezionando 30 presenze e 2 gol, continuerà a indossare la maglia rossonera numero 25 .

Il trasferimento è stato ufficializzato anche dalla Roma attraverso un comunicato sul sito ufficiale: ""Florenzi, 31 anni, passa definitivamente in rossonero dopo aver trascorso al Milan anche la stagione 2021-22 in prestito. Prodotto del settore giovanile giallorosso, Florenzi ha esordito in prima squadra nel maggio 2011. Nazionale italiano, ha collezionato 279 presenze con il Club in tutte le competizioni, segnando 28 gol. Dopo il prestito al Crotone nella stagione 2011-12, nelle ultime stagioni Florenzi ha militato – sempre a titolo temporaneo – anche nel Valencia e al Paris Saint-Germain. Il Club augura ad Alessandro il meglio per questa nuova fase della sua carriera".

Florenzi ha voluto salutare la Roma, squadra in cui è cresciuto e che lascia ufficialmente dopo venti anni. L'ex giallorosso ha scritto su Instagram, allegando una sua foto in maglia giallorossa: "Ciao Roma, é stato un viaggio splendido! Avevo 11 anni la mia prima volta a Trigoria. In vent’anni solamente quattro volte ti ho detto arrivederci. La prima volta per crescere e “farmi le ossa” e negli altri casi perché a volte la vita ci insegna ad accettare situazioni che vanno diversamente da come abbiamo sempre immaginato. Ho scelto la via del silenzio, perchè è qui che nasce per me il significato di rispetto per una squadra e per una società. Ci tengo con tutto il cuore a ringraziare le persone che hanno lavorato in questi anni a Trigoria, insieme siamo stati “CASA”. Sereno e consapevole di aver dato il massimo per la maglia e i tifosi...vi auguro il meglio!"