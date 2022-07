Kessie-Barcellona: è ufficiale. Clausola rescissoria monstre per l'ex Milan

BARCELLONA (Spagna) - Franck Kessie è ufficialmente un nuovo calciatore del Barcellona: il centrocampista ivoriano ex Milan, il cui contratto coi rossoneri è scaduto lo scorso 30 giugno, firma un accordo coi blaugrana fino al 2026 e lascia Milano dopo cinque stagioni, 174 presenze e 35 gol in serie A. "Il Barcelona e Franck Yannick Kessie hanno raggiunto un accordo per il giocatore di unirsi al Barça dopo la fine del suo contratto con il Milan. Il giocatore firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026 e la sua clausola di buy out sarà fissata a 500 milioni di euro. Mercoledì 6 luglio la presentazione di Franck Yannick Kessie come nuovo giocatore del Barça", si legge sul sito ufficiale dei blaugrana, che descrive anche le qualità che hanno spinto la dirigenza catalana a scegliere il centrocampista: "Le sue cinque stagioni con il Milan hanno dimostrato che Kessie è il centrocampista completo, segnando gol, fornendo assist e lavorando sodo in difesa. Il suo periodo al Milan si è concluso in bellezza con la nazionale della Costa d'Avorio che ha aiutato il club a vincere il suo primo titolo di Serie A in 11 stagioni nel 2021/22". E conclude: "Giocatore che contribuisce in attacco e in difesa. Capace di riconquistare la palla a centrocampo, il centrocampista africano ha anche statistiche impressionanti come marcatore, in parte grazie alla sua capacità di correre in area di rigore".