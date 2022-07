Milan, De Ketelaere e Ziyech obiettivi per la seconda stella

MILANO - De Ketelaere e Ziyech sono gli obiettivi, di mercato, del Milan per raggiungere l'obiettivo, stavolta sportivo, della seconda stella. Perso un mese con la vicenda dei rinnovi di Maldini e Massara, Pioli ha comunque fatto intendere che, se pur fretta non c'è, bisogna iniziare a spingere sull'acceleratore. E così, se un mese fa gli obiettivi primari sembravano Botman e Sanches, ad oggi il primo è andato al Newcastle, il secondo è corteggiato dal Psg. Ma i fari del mercato si sono accesi sulla trequarti: i primi nomi sul taccuino sono quelli di De Ketelaere e Ziyech, con Dybala e Asensio immediatamente sotto nella nota spese. Per De Ketelaere servono 30-35 milioni, vale a dire buona parte del budget di circa 50 milioni a disposizione degli uomini mercato rossoneri. Ma è un acquisto che piace anche perché la società ritieneche il ragazzo possa tra un anno arrivare a 70-80 milioni. Operazione che economicamente si può fare anche perché Ziyech potrebbe arrivare in prestito con diritto-obbligo di riscatto, ma per chiudere la trattativa serve che il Chelsea contribuisca allo stipendio da 6 milioni.