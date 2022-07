Milan, la chiave per De Ketelaere

MILANO - Pronto il rilancio: il Milan affonda il colpo per De Ketelaere, dopo che il club belga ha rifiutato la prima proposta da 20 milioni più bonus. Serve un rialzo, visto che sarebbe arrivata dal Leeds l'offerta da 30 milioni più 7 di bonus. Il Milan è disposto a pareggiare la parte fissa, inserendo magari contropartite tecniche interessanti per il Bruges come Jungdal e Roback. E poi c'è l'interessato: De Ketelaere gradisce il Milan e vuol essere ceduto a un club che giocherà in Champions. Bisogna quindi accelerare: nei prossimo giorni è atteso il rilancio del Milan, e bisogna anche evitare inserimenti da parte di altri club europei. L'obiettivo è poi quello di aggiudicarsi anche Ziyech, che ha dato assenso al Milan: i club parlano per trovare l'intesa. Il Milan parte dal prestito con diritto di riscatto mentre il Chelsea vuole che l’opzione d’acquisto sia obbligatoria o che il diritto diventi obbligo a determinate condizioni. La cifra del riscatto si aggira sui 25 milioni che però si attende anche un passo sull'ingaggio del giocatore, che percepisce 6 milioni all'anno. Intanto però non vengono tralasciate le piste Asensio e Renato Sanches.