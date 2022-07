Milan, per la difesa il nome nuovo è Tanganga

MILANO - Il Milan pensa a rinforzare la squadra, in vista di una stagione dove i rossoneri dovranno difendere lo scudetto conquistato sul campo e cercare di essere protagonisti anche in Europa. Si cercano i trequartisti, una punta giovane e pure un elemento al centro della difesa. Dopo che la pista Botman è svanita, col giocatore che ha scelto il Newcastle, sono stati congelati difensore centrali considerati troppo cari. Per questo motivo vengono sondati nomi di giocatori meno costosi. L’ultimo è quello di Japhet Tanganga. Come ha rivelato Sky Sport, i dirigenti rossoneri hanno incontrato gli agenti del 23enne difensore centrale del Tottenham che ha giocato poco nella parte finale della scorsa stagione e vorrebbe avere più spazio a disposizione. La sua valutazione è intorno ai 10-12 milioni, quindi considerata accessibile con le risorse che resteranno a disposizione dopo l’assalto agli obiettivi offensivi. Infatti, si tornerà a cercare un nuovo difensore centrale in caso di budget ancora in cassa una volta conclusa la campagna per rinforzare la squadra nelle quattro posizioni avanzate del 4-2-3-1. Al momento è quella la priorità come ha chiarito Pioli dal giorno del raduno parlando dell’esigenza di maggiore "qualità".