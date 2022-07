Adli si presenta: "Pronto per la Champions"

Chi vede il bicchiere mezzo pieno, al Milan, può ragionevolmente sostenere che ci siano già stati cinque acquisti, malgrado i problemi del rinnovo di Maldini e tutto ciò che conosciamo benissimo. In effetti, Origi, Pobega e Adli sono tre nuovi arrivi, mentre Fiorenzi e Messias c’erano già la scorsa stagione, ma se non fossero stati riscattati sarebbero tornati nelle rispettive società di appartenenza. Chi vede il bicchiere mezzo vuoto (o vuoto del tutto) sostiene che Pobega è semplicemente rientrato da un prestito, che Origi è arrivato a parametro zero e già ad aprile aveva detto sì al Milan, che Florenzi e Messias non possono essere considerati acquisti in quanto erano già in organico. Al limite, può essere considerato un vero acquisto Adli, visto che un anno fa il Milan ha effettivamente trovato l’accordo con il Bordeaux per 8 milioni più due di bonus: essendo rimasto in prestito per un anno in Francia, è arrivato solo adesso. Ma resta non solo un acquisto a tutti gli effetti, ma anche il personaggio più “misterioso” tra tutti e cinque. Qualcosa in più ne abbiamo saputo grazie alle sue prime parole a Milan Tv. “E' un grande onore giocare in uno dei migliori club del mondo, il migliore in Italia. Certamente la scorsa stagione con il Bordeaux è stata complicata, gli ultimi tre anni sono stati difficili, ma mi hanno aiutato a crescere come uomo, affrontando situazioni delicate. Ora sono pronto per il Milan e l’esperienza accumulata mi aiuterà a superare le difficoltà che dovessero presentarsi al Milan. Giocare in Champions League per me è un sogno, tutto quello che volevo era arrivare in questo grande club".