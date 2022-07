Il Milan tenta il tris di colpi

MILANO - L’indizio che smuove il sabato milanista arriva dall’amichevole che il Club Bruges ha giocato contro il Copenaghen (2-2). Charles De Ketelaere, la priorità assoluta del mercato del Milan, pur essendo presente in distinta, non ha disputato un solo secondo di gioco. Il motivo? Il mercato e la trattativa aperta e calda con i rossoneri. Il calciatore ha già detto di sì ai campioni d'Italia e attende i due club arrivino a un accordo per fare le valigie e sbarcare a Milanello. De Ketelaere viene visto come il profilo giusto da inserire sulla trequarti anche perché, pur essendo un 10 come posizione, si è rivelato un calciatore non imbrigliato nella monogamia del ruolo ma dinamico e verticale, ovvero quel tipo di caratteristiche che ben si sposano con il gioco di Stefano Pioli . La giornata odierna dovrebbe essere ancora di apparente stallo mentre da domani, con il rientro in ufficio di Maldini e Massara, partirà l’assalto a De Ketelaere per provare a mettere nell’angolo le tentazioni inglesi del Bruges, con il Leeds che si starebbe quasi rassegnando a cambiare obiettivo dopo aver offerto 30 milioni più 7 di bonus.Il Milan non molla nemmeno su Hakim Ziyech. Il marocchino del Chelsea, che ha rotto con il suo agente e che adesso si autorappresenta con l’ausilio di due avvocati di fiducia, è partito con il Chelsea per la tournée americana sapendo di essere in partenza.Infine si monitora la pista Renato Sanches. Il giocatore continua a sperare, su spinta del suo agente Jorge Mendes, che si possa aprire la pista Paris Saint-Germain cercando la sponda anche nei media portoghesi che parlano di accordo imminente per il suo passaggio a Parigi. Il Milan, che lo tratta da gennaio, ha trovato la quadratura del cerchio con il Lille per il suo cartellino sui 10 milioni, ma questa situazione è una di quelle che mandano in bestia Maldini e Massara, che non gradiscono i tira e molla dei giocatori davanti alle offerte del Milan, specialmente quando sul piatto viene messo un ruolo da protagonista.