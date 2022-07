Adli si presenta: "Il Milan è una famiglia, mi ispiro a Baggio e Zidane"

MILANO - "Mi sono integrato bene, si sente l'atmosfera della famiglia, si lavora insieme per ottenere i migliori risultati. Sono molto contento di essere qui". Si è presentato così, Yacine Adli, nuovo centrocampista del Milan, in conferenza stampa. Il centrocampista francese classe 2000 è stato acquistato dal club rossonero durante la scorsa estate, dal Bordeaux, ma era rimasto in prestito ai girondini nella passata stagione. "Sono pronto a mettermi in gioco in diversi ruoli. In questa settimana il mister mi ha provato in più posizioni, ma a me non importa, l'importante è stare in campo. Ho visto diverse gare della scorsa stagione, ho visto una grande forza di gruppo". Poi sui suoi idoli, Adli ha spiegato: "Non ho un idolo in particolare. Mi sono allenato con Timothy Weah (figlio di George) e lui mi ha detto di guardare Roberto Baggio. Zidane? Sono campioni da osservare e ammirare senza pensare di arrivare come loro perché sono irraggiungibili", ha sottolineato il giovane francese. "Piuttosto voglio fare un percorso di crescita. Sono un centrocampista atipico, sono bravo nell'ultimo passaggio e sono bravo a trovare gli spazi, ma sono qui per imparare e migliorare".