MIlan, per De Ketelaere ultimo step

MILANO - In casa Milan è iniziata la settimana del rilancio per Charles De Ketelaere, trequartista del Bruges. I rossoneri dopo la prima offerta da 20 milioni più bonus, sono pronti a formularne una nuova più sostanziosa nella parte economica e con dei bonus importanti ivi compresa una percentuale di rivendita futura da corrispondere al club belga. Nel pacchetto ci sarebbero anche i cartellini di Jungdal e Roback, con i rispettivi agenti che hanno avuto dei contatti positivi con il Bruges, ma si attende l’arrivo della nuova proposta milanista presso il quartier generale nerazzurro che, nel mentre, ha registrato la fase di defilamento del Leeds che non ha riscontrato il favore di De Ketelaere, che vuole il Milan anche per giocare la Champions League. Il classe 2001 è la priorità assoluta del mercato in entrata dei rossoneri anche tenendo conto che, tra un mese, sarà già vigilia di campionato e Pioli vuole quei rinforzi che serviranno ad alzare il tasso tecnico della squadra. Saranno giorni di lavoro intenso anche perché servirà un acquisto di primo livello per rispondere alle manovre di Juventus e Inter che hanno già messo a disposizione di Allegri e Inzaghi giocatori di livello come Di Maria, Pogba e Lukaku.