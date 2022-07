Milan, per De Ketelaere distanza di 5 milioni col Bruges

MILAN - L'obiettivo per la trequarti è sempre lui, Charles De Ketelaere. Il Milan sta spingendo passo dopo passo per trovare la quadra nell'operazione col Bruges per portare il talentuoso giocatore a Milano. La distanza con il club belga è di 5 milioni (i rossoneri offrono 28 milioni più tre di bonus). In via Aldo Rossi sanno, dunque, che per arrivare a De Ketelaere servirà un rilancio a 30 milioni più bonus per vincere le resistenze del Bruges. Intanto Charles ha disputato ieri 45 minuti nell'amichevole giocata contro l'Utrecht, in cui ha propiziato un autogol e fornito un assist a Noa Lang per il 4-2 finale della sua squadra. De Ketelaere è stato impiegato anche da falso nueve e ha destato particolare stupore il fatto che sia stato impiegato ieri e che, come presumibile, sarà anche utilizzato nel weekend per la Supercoppa del Belgio. L'entourage del giocatore avrebbe preferito che non venisse impiegato in queste partite proprio in ottica del possibile trasferimento in Italia.