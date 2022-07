Milan, Leao incedibile. Va via solo per 150 milioni. E De Ketelaere è più vicino

Uno dei brani più apprezzati di Anitta s'intitola "Envolver", "Coinvolgere" (2 miliardi di visualizzazioni su Tik Tok, prima artista brasiliana a raggiungere la Top 10 Global di Spotify con un singolo da solista). Anitta , al secolo Larissa de Macedo Machado, cantante, attrice e ballerina di grande successo, è stata la star del Milan Latin Festival. Fra gli spettatori più entusiasti del suo concerto c'era Rafael Leao , insieme con l'amico cantante Sfera Ebbasta . Non sappiamo se anche Gerry Cardinale sia un fan di Anitta. Sappiamo che il nuovo proprietario rossonero non poteva trovare un modo migliore per "coinvolgere" Leao nel presente e nel futuro del Milan, blindandolo agli occhi dei club stranieri fortemente interessati al ventitreenne attaccante lusitano, sino al 30 giugno 2024 legato ai Campioni d'Italia, per i quali ha giocato 115 partite segnando 27 gol.

La clausola

Sei milioni di euro netti a stagione e clausola rescissoria fissata a 150 milioni di euro: sono questi i capisaldi della nuova proposta formulata al giocatore, la cui reazione è stata di comprensibile lusinga, con la consapevolezza di essere giudicato assolutamente incedibile. Si capisce perché, in visita a Milanello, il presidente Paolo Scaroni abbia affermato ai microfoni di Milan Tv: "Nei prossimi giorni mi aspetto cose importanti, mi aspetto che Maldini e Massara portino avanti i loro progetti e le loro strategie di mercato". Il riferimento indiretto è alla proposta Leao e all'operazione CDK (Charles De Ketelaere, pronuncia deketelar). Questa sta mandando in sollucchero il Bruges, ringalluzzito dalla prospettiva di un'asta internazionale dopo che il Leeds ha offerto 37 milioni. Il gioco al rialzo dei fiamminghi è scoperto, però il Milan non intende parteciparvi, avendo offerto 30 milioni per il cartellino e 5 milioni di bonus per il ventunenne trequartista della nazionale belga. Il quale, dal canto suo, ha già scelto: da nerazzurro qual è, vuole diventare rossonero.