Milan, attesa per De Ketelaere: trattativa ad oltranza con il Bruges

MILAN - Continuano i lavori in casa Milan per Charles De Ketelaere. Il trequartista belga del Bruges è ormai l'obiettivo dichiarato del club rossonero. Per Maldini e Massara il profilo del giocatore 21enne è ritenuto di grande livello, un top assoluto che può garantire qualità e imprevedibilità nella trequarti rossonera. La trattativa non è semplice per l'alta richiesta del Bruges. Dopo le prime due offerte del Milan rifiutate, la dirigenza rossonera ha rilanciato a 28 milioni più 3 di bonus. Una cifra che non è ritenuta ancora soddisfacente dal club belga, che comunque sa già dell'accordo tra De Ketelaere e il Milan. Ergo, non potrà tirare troppo la corda. A questo punto il Milan riflette sulla cifra che potrà portare l'ok definitivo del Bruges.