Milan, De Ketelaere: è giunta l'ora

MILANO - Il Milan aspetta una scelta di Renato Sanches, anche se in realtà la pazienza della dirigenza rossonera non è infinita. Maldini e Massara aspettano, non avendo la premura di dover inserire in tempi brevi un tassello a centrocampo, che comunque arriverà. Il portoghese, però, deve decidersi. Nei mesi scorsi aveva detto sì al Milan e all’offerta da 3.5 milioni, mentre il club rossonero ha trovato l’intesa con il Lille per 15 milioni complessivi (10 più bonus). Il problema è che nelle ultime settimane si è inserito il Psg, che ha offerto 6 milioni a stagione al giocatore. Campos, uomo mercato dei francesi, è colui che ha rilanciato Renato Sanches al Lille e lo vorrebbe portare a Parigi. Secondo “Le Parisien” il Psg dopo aver chiuso la prossima trattativa, quella per l’attaccante Hugo Ekitike , si butterà sul centrocampista portoghese. Secondo il quotidiano, l’offerta per il Lille dovrebbe essere di 12 milioni più bonus e potrebbe bastare per il sì. A giorni, dunque, arriverà la verità sul fronte Renato Sanches: il Milan spera di poter rimanere in gioco, ma se il Psg affonderà, difficilmente il giocatore dirà di no al suo mentore (e ai suoi soldi). Intanto però è giunta l'ora di Charles De Ketelaere. Il belga del Bruges, da sempre ha detto di preferire il Milan ad un club di media-bassa classifica di Premier League. Domani l'ultima partita e poi...il definitivo sì per convolare a nozze.