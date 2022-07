Milan, scatta la volata per De Ketelaere

MILANO - Milan-Ibrahimovic: il rinnovo è alle porte. Il contratto dello svedese è pronto: stipendio base da 1-1.5 milioni ai quali si aggiungerà una serie di bonus al raggiungimento di obiettivi personali legati a gol e assist. Un prolungamento che chiuderà i discorsi, nella rosa del Milan, per le prime punte: Ibra con Origi e Giroud, con Lazetic che potrebbe restare fino a gennaio per colmare il vuoto del terzo attaccante. E, a partire da domani, si accelera per De Ketelaere: il Milan sta perfezionando la proposta finale, vale a dire 30 milioni di base fissa più 5-7 tra bonus facili e meno facili. Non si esclude una percentuale al Bruges su una futura rivendita. Se Renato Sanches sembra tramontare, alcuni intermediari hanno proposto al Milan Wijnaldum, in esubero nel Psg. Ma fanno da ostacolo i 9.7 milioni annui che l'olandese percepisce. Altri nomi sul piatto, Douglas Luiz dell’Aston Villa e Japhet Tanganga del Tottenham.